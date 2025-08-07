Share Market Today: ट्रंप के टैरिफ का शेयर बाजार पर कितना असर? 7 अगस्त को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 335 अंक टूटा, निफ्टी में 114 अंक की गिरावट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 7, 2025 10:56 IST2025-08-07T10:53:36+5:302025-08-07T10:56:14+5:30
Share Market Today: बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 335.71 अंक गिरकर 80,208.28 पर आ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 114.15 अंक गिरकर 24,460.05 पर आ गया।
Share Market Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 335.71 अंक गिरकर 80,208.28 पर आ गया। इस दौरान 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 114.15 अंक गिरकर 24,460.05 पर था।
सेंसेक्स की कंपनियों में अदाणी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, इटरनल, टाटा स्टील और एनटीपीसी में उल्लेखनीय गिरावट हुई। दूसरी ओर ट्रेंट, टाइटन, सन फार्मा और आईटीसी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 4,999.10 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड एक प्रतिशत बढ़कर 67.56 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। बुधवार को सेंसेक्स 166.26 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 80,543.99 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 75.35 अंक या 0.31 प्रतिशत टूटकर 24,574.20 पर बंद हुआ।