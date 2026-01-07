Share Market Today: सेंसेक्स और निफ्टी कारोबार में गिरावट, विदेशी पूंजी की निकासी से घरेलू बाजार में सुस्ती
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 7, 2026 10:27 IST2026-01-07T10:26:11+5:302026-01-07T10:27:24+5:30
Share Market Today: बुधवार सुबह बाज़ार सावधानी के साथ खुले, पिछले सेशन की स्थिरता जारी रही क्योंकि ट्रेडर्स ने मिले-जुले ग्लोबल संकेतों और US टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर नई चिंताओं के बीच ऊंचे लेवल पर प्रॉफ़िट बुक किया।
Share Market Today: भू-राजनीतिक तनाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से भी शुरुआती कारोबार में बाजारों में सुस्ती छाई रही। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 169.64 अंक टूटकर 84,909.30 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 42.35 अंक फिसलकर 26,128.90 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और मारुति के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे।
हालांकि टाइटन, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में तेजी रही। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का एसएसई कम्पोजिट बढ़त में रहे जबकि जापान का निक्की 225 तथा हांगकांग का हैंग सेंग नुकसान में रहे।
अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.87 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60.17 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 107.63 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,749.35 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।