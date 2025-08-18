Sensex Today: जीएसटी सुधार की घोषणा और बाजार में बूम, सेंसेक्स 81,619.59 अंक पर और निफ्टी 24,953.50 अंक पर पहुंचा, 10 महीने के उच्चतम स्तर पर ऑटो शेयर

Highlights घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट और बजाज फिनसर्व के शेयर लाभ में रहे। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।

मुंबईः अमेरिका-रूस बैठक के बाद रूसी तेल आपूर्ति को लेकर चिंता कम होने और नई दिल्ली के प्रस्तावित जीएसटी सुधारों को लेकर आशावाद के चलते सोमवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में भारी उछाल आया। ऑटो और उपभोक्ता शेयरों की अगुवाई में 16 प्रमुख क्षेत्रों में से 15 में तेजी रही। व्यापक स्मॉल-कैप और मिड-कैप सूचकांकों में भी भारी उछाल देखा गया। व्यापक कर सुधारों के तहत सरकार छोटी कारों पर जीएसटी में कटौती कर सकती है, ऐसी खबरों के बीच सोमवार को ऑटो शेयर 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गए।

घरेलू शेयर बाजारोंसेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 1,021.93 अंक की बढ़त के साथ 81,619.59 अंक पर और निफ्टी 322.2 अंक चढ़कर 24,953.50 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से मारुति, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट और बजाज फिनसर्व के शेयर लाभ में रहे।

लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस के शेयर में गिरावट दर्ज किया गया। एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट, जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहे जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.05 प्रतिशत फिसलकर 65.82 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,926.76 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मुद्रा एवं शेयर बाजार बंद थे।

घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 20 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.39 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार शुल्क के मुद्दे पर अनिश्चितता के बीच बाजार सहभागियों के सतर्क रहने की संभावना है।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 87.46 पर खुला। फिर 87.39 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 20 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.59 पर बंद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मुद्रा एवं शेयर बाजार बंद थे।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.86 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 1,021.93 अंक की बढ़त के साथ 81,619.59 अंक पर जबकि निफ्टी 322.2 अंक चढ़कर 24,953.50 अंक पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.06 प्रतिशत फिसलकर 65.81 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,926.76 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

Web Title: Sensex Today Live Nifty reclaims 25000, Sensex jumps 1100 pts autos gain on likely GST reforms Auto shares hit a 10-month high