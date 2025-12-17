Share Market Today: हरे रंग के साथ शुरू हुआ कारोबार, TCS, बजाज फाइनेंस समेत इन कंपनियों के शेयर को मुनाफा

Share Market Today: एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख के अनुरूप सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार, घरेलू संस्थागत निवेशकों के लगातार खरीदारी से भी बाजारों को मजबूती मिली। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 201.23 अंक चढ़कर 84,881.09 अंक पर और एनएसई निफ्टी 64.8 अंक की बढ़त के साथ 25,924.90 अंक पर पहुंच गया।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इटर्नल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर लाभ में रहे। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक और सन फार्मा के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक दायरे में रहे।

📊 #adanienterprises



Price holding rising trendline + 200 EMA confluence



Multiple successful retests (1–4) → strong demand zone



RSI stabilizing → base formation in progress



📌 Above ₹2,250 → upside expansion likely

⚠️ Below trendline → setup invalid

➡️ Accumulation on… pic.twitter.com/stiTD3CUXQ — Rising Stocks of India (@Rsiadvisory) December 17, 2025

अमेरिका के अधिकतर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 1.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59.62 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,468.32 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,077.48 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

