Rupee vs Dollar: भारतीय रुपया हुआ मजबूत, डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की बढ़त

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 24, 2025 10:56 IST2025-12-24T10:56:19+5:302025-12-24T10:56:58+5:30

Rupee vs Dollar:  रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में 12 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.51 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बाजारों के लिए करीब तीन लाख करोड़ रुपये की पर्याप्त नकदी की घोषणा के बाद रुपये ने मजबूत शुरुआत की। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.56 पर खुला। फिर थोड़ा मजबूत होकर 89.51 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 12 पैसे की बढ़त दर्शाता है।

रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 89.65 तक भी पहुंचा। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.63 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.87 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स शुरुआती कारोबार 63.82 अंक चढ़कर 85,588.66 अंक पर जबकि निफ्टी 32.80 अंक की बढ़त के साथ 26,209.95 अंक पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62.39 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,794.80 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

