Rupee vs Dollar: शुरुआती भाव, रुपया डॉलर के मुकाबले 89.90 पर खुला, 3 पैसे की आई गिरावट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 8, 2026 10:25 IST2026-01-08T10:24:00+5:302026-01-08T10:25:14+5:30

Rupee vs Dollar: भारतीय रुपया आज (8 जनवरी, 2026) शुरुआती कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की गिरावट के साथ 89.90 के स्तर पर देखा गया।

Rupee vs Dollar Rupee falls 3 paise to 89.90 per dollar in early trade | Rupee vs Dollar: शुरुआती भाव, रुपया डॉलर के मुकाबले 89.90 पर खुला, 3 पैसे की आई गिरावट

Rupee vs Dollar: शुरुआती भाव, रुपया डॉलर के मुकाबले 89.90 पर खुला, 3 पैसे की आई गिरावट

Rupee vs Dollar:  रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में तीन पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.90 पर आ गया। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी पूंजी की निकासी से घरेलू मुद्रा दबाव में रही। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर के मजबूत होने और घरेलू शेयर बाजारों में नरमी ने रुपये पर अतिरिक्त दबाव डाला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.96 पर खुला।

बाद में चढ़कर 89.90 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से तीन पैसे की गिरावट दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बुधवार को रुपया 31 पैसे चढ़कर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.87 पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.69 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 255.86 अंक टूटकर 84,705.28 अंक पर जबकि निफ्टी 65.9 अंक फिसलकर 26,074.85 अंक पर रहा।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ 60.19 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,527.71 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। 

Web Title: Rupee vs Dollar Rupee falls 3 paise to 89.90 per dollar in early trade

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :DollarIndian RupeemoneyBusinessडॉलरभारतीय रुपयामनीबिजनेस