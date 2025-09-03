Rupee vs Dollar: लगातार गिरावट के बाद उबरा रुपया, डॉलर के मुकाबले 15 पैसे की बढ़त के साथ 88.00 प्रति पर

Rupee vs Dollar: रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अपने अब तक के निचले स्तर से 15 पैसे की बढ़त के साथ 88.00 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और डॉलर की मजबूती से हालांकि निवेशकों की धारणा कुछ हद तक प्रभावित हुई जिसने रुपये की बढ़त को सीमित कर दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.15 पर खुला। फिर 88.00 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 15 पैसे की बढ़त दर्शाता है।

रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निचले स्तर 88.15 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.48 पर आ गया।

घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार 153.28 अंक फिसलकर 80,004.60 अंक पर और निफ्टी 46.4 अंक की गिरावट के साथ 24,533.20 अंक पर आ गया।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 68.95 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,159.48 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

Web Title: Rupee recovers from its all-time low gains 15 paise to 88.00 per dollar