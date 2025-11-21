Rupee vs Dollar: शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़त के साथ 88.63 प्रति डॉलर पर पहुंचा

November 21, 2025

Rupee vs Dollar: रुपया बृहस्पतिवार को 20 पैसे की गिरावट के साथ 88.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

Rupee vs Dollar:  वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और घरेलू शेयर बाजारों में विदेशी पूंजी निवेश के बीच रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में पांच पैसे की मामूली बढ़त के साथ 88.63 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.67 प्रति डॉलर पर खुला और शुरुआती कारोबार में कुछ बढ़त के साथ 88.63 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से पांच पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को 20 पैसे की गिरावट के साथ 88.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 100.09 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 172.32 अंक टूटकर 85,460.36 अंक पर और निफ्टी 59.35 अंक की गिरावट के साथ 26,132.80 अंक पर आ गया।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 1.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.56 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 283.65 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। 

