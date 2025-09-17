Rupee vs Dollar: डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत, 28 पैसे की बढ़त के साथ 87.81 पर पहुंचा

September 17, 2025

Rupee vs Dollar: इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 96.73 पर कारोबार कर रहा था।

Rupee vs Dollar: अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच डॉलर में व्यापक गिरावट के चलते बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 28 पैसे की बढ़त के साथ 87.81 प्रति डॉलर पर मजबूत खुला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि निवेशक फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक पर कड़ी नजर रख रहे हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पर डॉलर में नरमी से रुपये में मजबूती आ रही है।

बाजार को ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद है, और निवेशक आगे के मार्गदर्शन के लिए फेडरल रिजर्व के प्रमुख के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनियम बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.84 पर खुला और फिर 87.81 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 28 पैसे की बढ़त है। मंगलवार को रुपया सात पैसे की बढ़त के साथ 88.09 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 96.73 पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 68.33 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 262.74 अंक बढ़कर 82,643.43 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 85.25 अंक चढ़कर 25,324.35 अंक पर कारोबार कर रहा था। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध आधार पर 308.32 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

