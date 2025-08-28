Rupee vs Dollar: रुपया शुरुआती कारोबार में 10 पैसे की बढ़त के साथ 87.59 प्रति डॉलर पर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 28, 2025 10:13 IST2025-08-28T10:13:42+5:302025-08-28T10:13:49+5:30

Rupee vs Dollar: अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.76 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67.53 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

Rupee vs Dollar: कमजोर डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के समर्थन से रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में 10 पैसे की बढ़त के साथ 87.59 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्थानीय मुद्रा को उसके सर्वकालिक निम्न स्तर को पार करने से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया जिससे स्थानीय मुद्रा को और समर्थन मिला। भारतीय उत्पादों पर बुधवार को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क लागू होने के बीच विदेशी पूंजी की निकासी और कमजोर घरेलू शेयर बाजारों ने स्थानीय मुद्रा में तेज बढ़त को सीमित किया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डॉलर के मुकाबले 87.56 पर खुला। फिर 87.59 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.69 पर बंद हुआ। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को शेयर और विदेशी मुद्रा बाजार बंद थे। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.16 प्रतिशत फिसलकर 98.07 पर आ गया।

घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार 508.16 अंक फिसलकर 80,278.38 अंक पर और निफ्टी 157.35 अंक की गिरावट के साथ 24,554.70 अंक पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.76 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67.53 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 6,516.49 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। 

