Dollar vs Rupee: रुपया शुरुआती कारोबार में 11 पैसे टूटकर 87.36 प्रति डॉलर पर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 22, 2025 11:16 IST2025-08-22T11:10:43+5:302025-08-22T11:16:49+5:30

Dollar vs Rupee: घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 262.05 अंक की गिरावट के साथ 81,738.66 अंक पर जबकि निफ्टी 81.55 अंक फिसलकर 25,002.20 अंक पर आ गया।

Dollar vs Rupee: अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मांग के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 11 पैसे टूटकर 87.36 प्रति डॉलर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी पूंजी प्रवाह और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने हालांकि स्थानीय मुद्रा में तेज गिरावट को सीमित किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.37 पर खुला।

फिर 87.36 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 11 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती 18 पैसे की गिरावट के साथ 87.25 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.72 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 262.05 अंक की गिरावट के साथ 81,738.66 अंक पर जबकि निफ्टी 81.55 अंक फिसलकर 25,002.20 अंक पर आ गया।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67.55 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को लिवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,246.51 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। 

