Rules Change in July 2024: 1 जुलाई से बदले कई नियम, जेब पर पड़ेगा असर, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट, आईटीआर की समय सीमा करें चेक

Rules Change in July 2024: आज से नया माह शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से कई नियम में बदलाव हो जाएगा और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। ऑयल कंपनियां आज रेट में बदलाव करती है। हर महीने की पहली तारीख को देश में कई बड़े बदलाव देखे जाते हैं। LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियम और Sim कार्ड पोर्ट रूल तक शामिल है। आपको बताते हैं कि आज से क्या-क्या बदलाव होने वाला है और इसका असर कितना होने वाला है। 31 जुलाई इनकम टैक्स भरने की अंतिम तारीख है। जैसे-जैसे आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2024 नजदीक आ रही है। कई महत्वपूर्ण वित्तीय समय-सीमाएं और नियामक परिवर्तन प्रभावी होने वाले हैं।

कुछ महत्वपूर्ण अंतिम तिथियां ऐसे जानिएः

1 जुलाई, 2024: एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड नियमों और आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड शुल्क में बदलाव प्रभावी हो गए।

15 जुलाई, 2024: सिटीबैंक क्रेडिट कार्ड का एक्सिस बैंक में माइग्रेशन पूरा हुआ।

20 जुलाई, 2024: पेटीएम पेमेंट्स बैंक निष्क्रिय वॉलेट बंद कर देगा।

31 जुलाई, 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि।

1.पेटीएम पेमेंट्स बैंकः 20 जुलाई 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक शून्य शेष और एक वर्ष से अधिक समय तक कोई लेनदेन नहीं होने वाले वॉलेट बंद कर देगा। बैंक की वेबसाइट में कहा गया है कि कृपया ध्यान दें कि सभी वॉलेट जिनमें पिछले 1 वर्ष या उससे अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है और शून्य बैलेंस है, उन्हें 20 जुलाई, 2024 से बंद कर दिया जाएगा। सभी को संचार भेजा जाएगा और उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाएगा। अपना वॉलेट बंद करने से पहले 30 दिन की नोटिस अवधि दी गई।

2. जुलाई में बैंक बंदः जुलाई 2024 में 13 दिन बैंक बंद रहेगा। घर से निकलते समय इसकी जांच जरूर कर लें।

3. एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड नियम में बदलावः एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव 1 जुलाई 2024 से हुआ। रिवॉर्ड पॉइंट्स बंद कर दिया। प्रभावित कार्ड एयर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम कार्ड, एयर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर कार्ड, सेंट्रल एसबीआई सिलेक्ट+ कार्ड, चेन्नई मेट्रो एसबीआई कार्ड, क्लब विस्तारा एसबीआई कार्ड, प्राइम दिल्ली मेट्रो एसबीआई कार्ड, एतिहाद अतिथि एसबीआई कार्ड, एतिहाद गेस्ट एसबीआई प्रीमियर कार्ड, फैबइंडिया एसबीआई कार्ड, आईआरसीटीसी एसबीआई कार्ड सहित कई कार्ड हैं।

4. आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड शुल्क संशोधनः आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड शुल्क संशोधन 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हुआ। विभिन्न क्रेडिट कार्ड सेवा शुल्कों में बदलाव लागू हुआ। एमराल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी कार्डों के लिए कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क को ₹100 से ₹200 तक बढ़ाना शामिल है।

5. रिलायंस जियो और भारती एयरटेल रिचार्ज महंगेः भारती एयरटेल ने मोबाइल सेवाओं की दरों में 10-21 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। रिलायंस जियो ने दरों में वृद्धि की घोषणा की। यह कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ढाई साल में दूरसंचार उद्योग ने पहली बार दरों में बड़ी वृद्धि की है। एयरटेल ने एक बयान में कहा कि विभिन्न योजनाओं की दरों में बढ़ोतरी 10-21 प्रतिशत के बीच है।

मोबाइल सेवाओं की दरों में संशोधन तीन जुलाई से प्रभावी होगा। दैनिक डेटा ऐड-ऑन (एक जीबी) की दर में तीन रुपये की वृद्धि होगी और यह 19 रुपये से बढ़कर 22 रुपये हो जाएगा। वहीं 365 दिन की वैधता वाले प्लान में दो जीबी प्रतिदिन की पेशकश वाले प्लान में 600 रुपये तक की वृद्धि होगी और नयी दरें 2,999 रुपये से बढ़कर 3,599 रुपये हो जाएंगी।

असीमित 'वॉयस प्लान' श्रेणी में दर को 179 रुपये से बढ़ाकर 199 रुपये कर दिया गया है। कुल 28 दिन की वैधता वाले इस प्लान में 20 रुपये की वृद्धि की गई है। जियो तीन जुलाई से मोबाइल सेवाओं की दरों में 12 से 27 प्रतिशत की वृद्धि करेगी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि साथ ही ग्राहकों के लिए असीमित मुफ्त 5जी सेवाओं तक पहुंच को सीमित कर दिया गया है।

सबसे कम रिचार्ज की कीमत बढ़ाकर 19 रुपये

जियो लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद मोबाइल सेवा दरों में पहली बार बढ़ोतरी करने जा रही है। जियो के 47 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ता हैं और इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 41 प्रतिशत है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की उम्मीद के मुताबिक, यह बढ़ोतरी स्पेक्ट्रम नीलामी के तुरंत बाद की गई है।

कंपनी ने लगभग सभी योजनाओं में मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ा दी हैं। सबसे कम रिचार्ज की कीमत बढ़ाकर 19 रुपये की जा रही है। यह एक जीबी डाटा ‘ऐड-ऑन-पैक’ पैक है, जिसकी कीमत 15 रुपये से लगभग 27 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने बताया कि 75 जीबी पोस्टपेड डेटा प्लान की कीमत अब 399 रुपये से बढ़कर 449 रुपये हो जाएगी।

जियो ने 84 दिन की वैधता वाले लोकप्रिय 666 रुपये वाले अनलिमिटेड प्लान की कीमत भी लगभग 20 प्रतिशत बढ़ाकर 799 रुपये कर दी है। वार्षिक रिचार्ज प्लान की कीमतें 20-21 प्रतिशत बढ़कर 1,559 रुपये से 1,899 रुपये और 2,999 रुपये से 3,599 रुपये हो जाएंगी।

6. आयकर रिटर्न (आईटीआर) की अंतिम तिथिः आयकर रिटर्न (आईटीआर) की अंतिम तिथि वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2024 है। जो करदाता इस समय सीमा से चूक जाते हैं, वे अभी भी 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

7. पीएनबी रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्डः पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 1 जुलाई, 2024 से सभी रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड विविधताओं के लिए लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में बदलाव की घोषणा की है।

8. एलपीजी-सीएनजी और पीएनजी दामः ऑयल कंपनियां आज रेट में बदलाव करती है। आज से नया रेट देखने को मिलेगा।

