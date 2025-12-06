6 दिसंबर से लागू, कर्ज सस्ता, कार और घर खरीदेने वाले को राहत, रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती

Highlights आवास ऋण और व्यवसाय ऋण जैसे आरबीएलआर से जुड़े कर्ज लेने वाले ग्राहकों को लाभ होगा। सीमांत लागत (एमसीएलआर) को 0.05 प्रतिशत घटाकर 8.8 प्रतिशत कर दिया है।

चेन्नईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती करने के बाद इंडियन बैंक ने अपनी रेपो से जुड़ी प्रधान उधारी दर को 8.2 प्रतिशत से घटाकर 7.95 प्रतिशत कर दिया है। बैंक ने एक बयान में कहा कि संशोधित उधारी दरें छह दिसंबर से प्रभावी हैं। रेपो से जुड़ी प्रधान उधारी दर (आरबीएलआर) में 0.25 प्रतिशत की कमी से ग्राहकों के लिए कर्ज सस्ता होगा।

आवास ऋण और व्यवसाय ऋण जैसे आरबीएलआर से जुड़े कर्ज लेने वाले ग्राहकों को लाभ होगा। इंडियन बैंक ने तीन दिसंबर से एक वर्षीय निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) को 0.05 प्रतिशत घटाकर 8.8 प्रतिशत कर दिया है।

