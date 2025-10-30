राहत की खबर, ई-फसल सर्वेक्षण की समय सीमा 30 नवंबर तक, जानें असर

सभी जिलाधिकारियों को विस्तारित अवधि के भीतर 100 प्रतिशत फसल निरीक्षण सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए।

Highlightsडिजिटल सर्वेक्षण के दौरान राज्य में केवल 36 प्रतिशत फसल क्षेत्र ही दर्ज किया गया है।आपदा राहत, फसल बीमा और ऋण योजनाओं के तहत लाभ से वंचित न रह जाएं।

मुंबईः महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बृहस्पतिवार को राज्य में ई-फसल सर्वेक्षण पूरा करने की समय सीमा को 30 नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। अधिकारियों के अनुसार, इस महीने जारी डिजिटल सर्वेक्षण के दौरान राज्य में केवल 36 प्रतिशत फसल क्षेत्र ही दर्ज किया गया है।

बावनकुले ने सभी जिलाधिकारियों को विस्तारित अवधि के भीतर 100 प्रतिशत फसल निरीक्षण सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि यह समय विस्तार इसलिए आवश्यक था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान अपंजीकृत फसलों के कारण प्राकृतिक आपदा राहत, फसल बीमा और ऋण योजनाओं के तहत लाभ से वंचित न रह जाएं।

