By रुस्तम राणा | Updated: August 29, 2025 15:11 IST2025-08-29T15:11:37+5:302025-08-29T15:11:37+5:30

अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए कहा कि जियो अब विदेशों में कारोबार विस्तार करने के साथ अपनी खुद की कृत्रिम मेधा (एआई) प्रौद्योगिकी भी विकसित करेगी। 

रिलायंस जियो का आईपीओ 2026 की पहली छमाही तक आएगा, मुकेश अंबानी ने एजीएम में किया ऐलान

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कहा कि समूह की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो अगले साल की पहली छमाही में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लेकर आएगी। अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए कहा कि जियो अब विदेशों में कारोबार विस्तार करने के साथ अपनी खुद की कृत्रिम मेधा (एआई) प्रौद्योगिकी भी विकसित करेगी। 

अंबानी ने कहा, “जियो अपना आईपीओ लाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर रही है। हम 2026 की पहली छमाही तक जियो को सूचीबद्ध करने का लक्ष्य रख रहे हैं, बशर्ते सभी मंजूरियां मिल जाएं। यह साबित करेगा कि जियो भी वैश्विक कंपनियों के बराबर मूल्य सृजित करने की क्षमता रखती है।” अंबानी ने यह भी बताया कि जियो के उपभोक्ताओं की संख्या अब 50 करोड़ से अधिक हो चुकी है।

एजेंसी इनपुट


 

टॅग्स :Reliance Industries LimitedReliance Industries Limitedमुकेश अंबानी