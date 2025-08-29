रिलायंस जियो का आईपीओ 2026 की पहली छमाही तक आएगा, मुकेश अंबानी ने एजीएम में किया ऐलान

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कहा कि समूह की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो अगले साल की पहली छमाही में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लेकर आएगी। अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए कहा कि जियो अब विदेशों में कारोबार विस्तार करने के साथ अपनी खुद की कृत्रिम मेधा (एआई) प्रौद्योगिकी भी विकसित करेगी।

VIDEO | Reliance Industries Chairman and MD Mukesh Ambani addresses the 48th Annual General Meeting. He says, "Today, it is my proud privilege to announce that Jio is making all arrangements to file for its IPO. We are aiming to list Jio by the first-half of 2026, subject to all… pic.twitter.com/eyw5PI6qMh — Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2025

अंबानी ने कहा, “जियो अपना आईपीओ लाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर रही है। हम 2026 की पहली छमाही तक जियो को सूचीबद्ध करने का लक्ष्य रख रहे हैं, बशर्ते सभी मंजूरियां मिल जाएं। यह साबित करेगा कि जियो भी वैश्विक कंपनियों के बराबर मूल्य सृजित करने की क्षमता रखती है।” अंबानी ने यह भी बताया कि जियो के उपभोक्ताओं की संख्या अब 50 करोड़ से अधिक हो चुकी है।

एजेंसी इनपुट





