रिलायंस जियो 9वीं वर्षगांठः 50 करोड़ का आंकड़ा पार,  349 रुपये प्लान पर 5 सितंबर से पांच अक्टूबर तक असीमित डेटा, साथ ही मनोरंजन और अन्य ऐप की सब्सक्रिप्शन

Highlights पेशकश में मनोरंजन और अन्य ऐप की सब्सक्रिप्शन भी शामिल होगी। 50 करोड़ से अधिक भारतीयों ने हम पर भरोसा जताया है। जियो ने उन ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर दी है।

नई दिल्लीः देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने अपनी 9वीं वर्षगांठ के मौके पर सभी ग्राहकों के लिए फ्री असीमित डेटा पेशकश की शुरुआत की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि यह पेशकश मौजूदा प्लान के आधार पर अलग-अलग अवधि के लिए उपलब्ध होगी। एक आधिकारिक बयान में कंपनी ने कहा कि 349 रुपये या उससे अधिक मूल्य वाले प्लान के ग्राहकों को पांच सितंबर से पांच अक्टूबर तक एक महीने के लिए असीमित डेटा मिलेगा। इसके साथ ही इस पेशकश में मनोरंजन और अन्य ऐप की सब्सक्रिप्शन भी शामिल होगी।

वर्तमान में जियो केवल 349 रुपये या उससे अधिक कीमत वाले प्लान वाले 5जी स्मार्टफोन ग्राहकों को अनलिमिटेड 5जी डेटा प्रदान करती है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इस अवसर पर कहा, ‘‘जियो की 9वीं वर्षगांठ पर मुझे गर्व है कि 50 करोड़ से अधिक भारतीयों ने हम पर भरोसा जताया है।

एक ही देश में इस पैमाने तक पहुंचना दर्शाता है कि जियो रोजमर्रा की जिंदगी का कितना गहरा हिस्सा बन चुकी है। मैं इस मील के पत्थर को संभव बनाने के लिए हर एक जियो उपयोगकर्ता का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं।’’ इसके अलावा, जियो ने उन ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर दी है।

जिन्होंने लगातार 12 महीने 349 रुपये के प्लान का रिचार्ज किया है। ऐसे ग्राहकों को 13वें महीने की सेवा मुफ्त दी जाएगी। नई होम ब्रॉडबैंड सेवा, जियो होम कनेक्शन, के लिए भी कंपनी ने विशेष योजना पेश की है, जिसमें 1,200 रुपये के प्लान पर दो महीने की सेवा मुफ्त मिलेगी।

Web Title: Reliance Jio 9th anniversary ​​Crosses 50 crore mark Rs 349 plan offers unlimited data September 5 to October 5 plus subscription entertainment other apps