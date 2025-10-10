बदरीनाथ और केदारनाथ धाम दर्शन, 10 करोड़ रुपये दान, 100 कमरों के अतिथि गृह का निर्माण, उत्तराखंड पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष मुकेश अंबानी

Highlights बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्वागत किया। उत्तराखंडी टोपी और मफलर भेंट किया। पुष्कर सिंह धामी की अगुआई में चारधाम यात्रा काफी ठीक है।

गोपेश्वरः उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन किए। अंबानी पहले सुबह भगवान बदरी विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद वह केदारनाथ धाम गए। पूजा-अर्चना करने के बाद उन्होंने दोनों मंदिरों को 10 करोड़ रुपये की धनराशि दान में दी। श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि इसके अतिरिक्त अंबानी ने बदरीनाथ में 100 कमरों के अतिथि गृह के निर्माण में मदद करने का भी आश्वासन दिया है।

इससे पहले अंबानी के देवस्थलों पर पहुंचने पर श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्वागत किया तथा उन्हें उत्तराखंडी टोपी और मफलर भेंट किया। द्विवेदी ने बताया कि इस दौरान अंबानी ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुआई में चारधाम यात्रा काफी सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की जा रही है।

द्विवेदी के अनुसार अंबानी ने कहा कि इस तरह की सुंदर और सुरक्षित व्यवस्था दूसरे धार्मिक स्थलों पर कम ही देखने को मिलती है । उनके अनुसार, अंबानी ने चारधाम यात्रा के इंतजामों से पता चलता है कि उत्तराखंड सरकार का आस्था को लेकर 'विजन' कितना भव्य है । द्विवेदी ने बताया कि अंबानी ने कहा कि वह लगभग 20 सालों से उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं पहले कभी भी देखने को नहीं मिली।

अंबानी ने विश्वास जताया कि आगामी 10 सालों में उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की संख्या काफी बढ़ेगी । उन्होंने बताया कि अंबानी ने हाल के दिनों में उत्तराखंड में बादल फटने तथा अन्य आपदाओं में हुए जानमाल के नुकसान पर संवेदना प्रकट की तथा कहा कि वह और रिलायंस फाउंडेशन उत्तराखंड को किसी भी तरह की जरूरत के लिए उसके साथ हैं।

