Reliance AGM: मुकेश अंबानी की पुत्री ईशा, पुत्र आकाश और अनंत रिलायंस इंडस्ट्रीज लि के निदेशक मंडल में शामिल, जानें बड़ी बातें

Reliance AGM: देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को बड़ी घोषणा कर दी। मुकेश अंबानी ने उत्तराधिकार योजना आगे बढ़ाई है। पुत्री ईशा, पुत्र आकाश और अनंत रिलायंस इंडस्ट्रीज लि के निदेशक मंडल में शामिल हो गए। जियो एयर फाइबर (Jio AirFibre) गणेश चतुर्थी (19 सितंबर) को लॉन्च होगा।

#WATCH | "New India is full of self-confidence. This India is unstoppable and tireless. India will rise as a leading nation. India's G20 presidency is historic," says Reliance Industries chairman Mukesh Ambani while addressing the 46th Annual General Meeting through Video… pic.twitter.com/RTINcbuPFI — ANI (@ANI) August 28, 2023

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 46वीं वार्षिक सामान्य बैठक को संबोधित करते रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि नया भारत आत्मविश्वास से भरा है। यह भारत अजेय और अथक है। भारत एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरेगा। भारत की G20 की अध्यक्षता ऐतिहासिक है।

#WATCH | We began our 5G rollout last October in just nine months it is already present in over 96% of the census towns of our country. We are on track to cover the entire country by December of this year: Reliance Industries chairman Mukesh Ambani pic.twitter.com/jGHkC2hT0x — ANI (@ANI) August 28, 2023

देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को अपनी उत्तराधिकार योजना का रास्ता साफ कर दिया। उद्योगपति मुकेश अंबानी की पुत्री ईशा और पुत्र आकाश तथा अनंत को रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है।

Reliance’s exports for the year jumped 33.4% to 3.4 lakh crores. We accounted for over 9.3% of India's merchandise exports up from 8.4%...In the coming years, I can see Jio leveraging our ‘Made in India’ tech stack to drive value creation and revenue growth both at home and… pic.twitter.com/X3a6ZB9jDx — ANI (@ANI) August 28, 2023

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सालाना आमसभा (एजीएम) से पहले हुई। इसमें ईशा, आकाश और अनंत को गैर-कार्यकरी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी गयी।

#WATCH | "Jio AirFibre to launch on Ganesh Chaturthi- September 19," says Reliance Industries chairman Mukesh Ambani pic.twitter.com/03OZJbt4Ys — ANI (@ANI) August 28, 2023

पिछले साल दिग्गज उद्योगपति 66 वर्षीय मुकेश अंबानी ने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि. का चेयरमैन बनाने का रास्ता साफ कर दिया था। हालांकि, अंबानी जियो प्लेटफार्म्स के चेयरमैन बने रहे। इसी के अंतर्गत रिलायंस जियो इन्फोकॉम आती है। आकाश की जुड़वां बहन 31 वर्षीय ईशा को रिलायंस की खुदरा इकाई और छोटे पुत्र अनंत को नये ऊर्जा कारोबार के लिये चुना गया।

#WATCH | "Reliance has cumulatively invested USD 150 bn in last 10 years," says Reliance Industries chairman Mukesh Ambani while addressing the 46th Annual General Meeting through Video Conferencing pic.twitter.com/T6O9wMcgol — ANI (@ANI) August 28, 2023

