Reliance AGM 2025: एक अरब स्क्रीन पर सेवाएं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग मंच जियो हॉटस्टार, 3.2 लाख घंटे से ज्यादा कंटेंट की पेशकश

Reliance AGM 2025: जियो हॉटस्टार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग मंच बन गया है। रिलायंस के मीडिया व्यवसाय और वैश्विक मीडिया दिग्गज वॉल्ट डिज्नी के भारतीय व्यवसाय के विलय के बाद बने संयुक्त उद्यम के पास जियो हॉटस्टार का स्वामित्व है। आकाश एम अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की असाधारण आम सभा (एजीएम) को संबोधित करते हुए कहा कि 34 प्रतिशत टीवी बाजार हिस्सेदारी के साथ जियो स्टार मोबाइल, टीवी और जुड़े हुए उपकरणों पर एक अरब स्क्रीन पर सेवाएं देने की राह पर है।

इसके अलावा, जियो स्टार विभिन्न मंच और भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार करना जारी रखेगा। अंबानी ने कहा, ''हमने एक ऐसा अनुभव तैयार किया है, जो जियो हॉटस्टार के जरिये सर्वश्रेष्ठ सामग्री, सॉफ्टवेयर और एआई को जोड़ता है। हम हमेशा सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं।'' उन्होंने कहा कि जियोस्टार का गठन भारत के मीडिया परिवेश के लिए एक निर्णायक क्षण था।

और कुछ ही महीनों में ''हमने कहानियों को कहने, पेश करने और अनुभव करने के तरीके को नया रूप देने के लिए कंटेंट, एआई और तकनीक का रणनीतिक रूप से लाभ उठाकर एक क्रांति ला दी है।'' अंबानी ने कहा कि अब जियोस्टार 3.2 लाख घंटे से ज्यादा के कंटेंट की पेशकश करता है, जो अगले दो ओटीटी मंच के संयुक्त कंटेंट से छह गुना ज्यादा है और हर साल इसमें 30,000 घंटे से अधिक जुड़ते हैं।

अंबानी ने कहा, ''हमारे उन्नत एआई टूल और तकनीकी नवाचार दर्शकों को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त बना रहे हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि ''हमारे मीडिया और मनोरंजन व्यवसाय ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है।'' जियोहॉटस्टार ऐप के बारे में उन्होंने कहा कि इसने तीन महीनों के भीतर 60 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं को जोड़ा है।

इसमें 7.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्टेड टीवी शामिल हैं। उन्होंने कहा, ''तीस करोड़ भुगतान करने वाले ग्राहकों के साथ, जियोहॉटस्टार अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग मंच है, जो पूरी तरह से भारत में बना है। यह रिकॉर्ड भारतीय बाजार की अपार संभावनाओं को दर्शाता है।''

