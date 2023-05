2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेगा आरबीआई, 30 सितंबर तक बैंक में जमा कराएं

Highlights बैंकों में 23 मई से 2,000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे। नवंबर, 2016 में 2,000 रुपये के नोट पहली बार जारी किए थे। 2000 रुपये मूल्यवर्ग का बैंक नोट 2016 नवंबर में पेश किया गया था।

नई दिल्लीः आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन यह वैध मुद्रा बना रहेगा। बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट बंद करने की सलाह दी है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने फैसला किया है।

आरबीआई ने बयान में कहा कि रिजर्व बैंक 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेगा और 30 सितंबर तक बैंक में जमा कर दें। इस बीच, आरबीआई ने कहा कि नागरिक 30 सितंबर, 2023 तक किसी भी बैंक शाखा में अपने बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकेंगे और/या उन्हें अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल सकेंगे।

Exchange of Rs 2000 banknotes into banknotes of other denominations can be made upto a limit of Rs 20,000 at a time at any bank starting from May 23, 2023, says RBI



All banks shall provide deposit and/or exchange facility for Rs 2000 banknotes until September 30, 2023: RBI https://t.co/fMTiM5xeCMpic.twitter.com/V7PJeXBIza