नई दरें 18 दिसंबर, 2025 से लागू, होम लोन 7.15 और कार लोन 7.50 प्रतिशत सालाना से शुरू, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिसमस और नए साल पर दी राहत

मुंबईः सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को चुनिंदा खुदरा ऋण उत्पादों पर ब्याज दरों में कमी की घोषणा की। बैंक ने बयान में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के हाल में नीतिगत दर में कटौती के मद्देनजर उसने आवास ऋण, वाहन कर्ज और व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज दरें कम की हैं। इससे खुदरा कर्ज लेने वालों के लिए ऋण लेना सस्ता होगा। नई दरें 18 दिसंबर, 2025 से प्रभावी हो गयी हैं।

संशोधित ब्याज दर के तहत, आवास ऋण की ब्याज दर 0.3 प्रतिशत कम की गई हैं। अब ये 7.15 प्रति प्रति वर्ष से शुरू होंगी, जबकि पहले यह 7.45 प्रतिशत सालाना थी। वहीं वाहन कर्ज की ब्याज दरें 0.4 प्रतिशत कम कर दी गई हैं और अब ये 7.50 प्रतिशत सालाना से शुरू होंगी, जबकि पहले यह 7.90 प्रतिशत सालाना थी। वहीं व्यक्तिगत कर्ज की ब्याज दर में 1.6 प्रतिशत की कटौती गयी है।

अब ये 8.75 प्रतिशत सालाना से शुरू होंगी, जबकि पहले यह 10.35 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पात्र ‘ग्रीन फाइनेंस’ आवास ऋण और वाहन कर्ज पर 0.10 प्रतिशत सालाना अतिरिक्त छूट दे रहा है। रिजर्व बैंक ने इसी महीने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की। उसके बाद बैंकों ने ब्याज दरें कम की हैं।

