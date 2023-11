रेमंड ग्रुप के एमडी गौतम सिंघानिया ने पत्नी से अलग होने का किया ऐलान

Highlights सिंघानिया ने सोमवार को शादी के 32 साल बाद अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया से अलग होने के अपने फैसले की घोषणा की उन्होंने कहा, यह मेरा विश्वास है कि नवाज और मैं यहां से अलग-अलग रास्ते अपनाएंगे उन्होंने यह भी कहा, उन्होंने कहा, कृपया इस व्यक्तिगत फैसले का सम्मान करें और हमें इस रिश्ते के सभी पहलुओं को निपटाने के लिए जगह दें

ठाणे: रेमंड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया ने सोमवार को शादी के 32 साल बाद अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया से अलग होने के अपने फैसले की घोषणा की। यह घोषणा रेमंड के चेयरमैन और एमडी गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया को कथित तौर पर पिछले हफ्ते ठाणे में उनके पति की दिवाली पार्टी में शामिल होने से रोके जाने के बाद आई है।

सिंघानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, हम प्रतिबद्धता, संकल्प और विश्वास के साथ एक-दूसरे के साथ चले और साथ ही हमारे जीवन में दो सबसे खूबसूरत जुड़ाव भी आए। जैसा कि मैंने हाल के दिनों में हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रमों पर विचार किया है, हमारे जीवन के आसपास बहुत सारी निराधार अफवाहें और गपशप हुई है।

उन्होंने कहा, "यह मेरा विश्वास है कि नवाज और मैं यहां से अलग-अलग रास्ते अपनाएंगे। मैं उससे अलग हो रहा हूं, जबकि हम अपने दो अनमोल हीरे निहारिका और निसा के लिए जो भी बेहतर होगा, वह करते रहेंगे।" उन्होंने कहा, "कृपया इस व्यक्तिगत फैसले का सम्मान करें और हमें इस रिश्ते के सभी पहलुओं को निपटाने के लिए जगह दें। इस समय में पूरे परिवार के लिए आपकी शुभकामनाएं चाहता हूं।"

नवाज मोदी सिंघानिया को कथित तौर पर पिछले हफ्ते ठाणे में उनके पति की दिवाली पार्टी में शामिल होने से रोक दिया गया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से घटना का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में, नवाज ने दावा किया कि शुरुआत में उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाद में चंद्रकांत नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया।

वहीं अलग होने की घोषणा करने से कुछ मिनट पहले, गौतम सिंघानिया ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उनके समूह की रियल एस्टेट शाखा के पूरे मुंबई में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के चल रहे प्रयासों पर जोर दिया गया।

