Ratan Naval Tata Passes Away: नहीं रहे रतन नवल टाटा,  86 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन

Ratan Naval Tata Passes Away: टाटा संस के मानद चेयरमैन और भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा का बुधवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। टाटा की हालत गंभीर थी और वह मुंबई के एक अस्पताल में गहन देखभाल में थे। टाटा ने सोमवार को कहा था कि उनकी उम्र और संबंधित चिकित्सीय स्थितियों के कारण उनकी नियमित चिकित्सा जांच की जा रही है। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष थे। 1990 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष रहे।

#WATCH | Maharashtra: The mortal remains of Industrialist Ratan Tata, who passed away at Breach Candy Hospital in Mumbai, were brought to his residence in Colaba



(Visuals from his residence in Colaba)

वह 1961 में टाटा से जुड़े, जहां उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। बाद में वह 1991 में जेआरडी टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा संस के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत-केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में बदलने के प्रयास में टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण किया।

Mumbai | Maharashtra Minister Deepak Kesarkar says "All the programs of the state government in Mumbai have been cancelled for tomorrow, due to the death of industrialist Ratan Tata..."

Actor Priyanka Chopra tweets, "Through your kindness, you touched the lives of millions. Your legacy of leadership and generosity will continue to inspire generations. Thank you for your unmatched passion and dedication for everything you did for our country. You have been an…

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के साथ कॉर्पोरेट विकास और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। उन्होंने महान टाटा विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति प्रदान की।

उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। परोपकार में उनका योगदान अमूल्य है। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि उद्योग जगत की एक महान शख्सियत रतन टाटा जी के निधन से बहुत दुख हुआ, जिनका आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान हमेशा भारत और उसके बाहर के उद्यमियों के लिए प्रेरणा रहेगा।

