Railways Stations: नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी और अहमदाबाद सहित 199 रेलवे स्टेशन पर खर्च होंगे 60000 करोड़, 35744 नए रोजगार के अवसर, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा। आसपास की इमारतों का पुनर्विकास किया जाएगा। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है।

नई दिल्लीः केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए अनुमोदन राशि स्वीकृति दी है। अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य भी चल रहा है। कुल 199 स्टेशनों के पुनर्विकास की लागत 60,000 करोड़ रुपए होगी।

केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है और CSMT के हेरिटेज भवन में बदलाव नहीं किया जाएगा, उसके आसपास की इमारतों का पुनर्विकास किया जाएगा।

New Delhi railway station, Ahmedabad railway station and CSMT, Mumbai will be redeveloped in a time span of approximately 2 year to 3.5 years. Modular technology to be used in the redevelopment of these stations: Railways Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/S1hX8l3H7B