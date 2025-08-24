PM Modi to visit Gujarat: 5477 करोड़ रुपये की कई परियोजना, 25-26 अगस्त को गुजरात में रहेंगे पीएम मोदी, देखिए शेयडूल

Highlights प्रधानमंत्री 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अहमदाबाद के पास कंपनी के हंसलपुर संयंत्र में उत्पादन लाइन का उद्घाटन करेंगे। 133.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1,449 मकानों और 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे।

अहमदाबादः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 अगस्त से शुरू हो रहे अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों का उद्घाटन करेंगे और 5,477 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री 25 अगस्त की शाम अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद नरोदा से निकोल क्षेत्र तक तीन किलोमीटर लंबे रोड शो में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि रोड शो के रास्ते और निकोल में कार्यक्रम स्थल पर लगभग एक लाख लोग मौजूद रहेंगे।

जहां से वह 5,477 करोड़ रुपये की विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद शहर में रामापीर टेकरा नामक झुग्गी बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 133.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1,449 मकानों और 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे।

उन्होंने बताया कि मोदी अहमदाबाद शहर के आसपास चार लेन वाली एसपी रिंग रोड के उन्नयन की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना के तहत सरकारी और निजी कंपनियों की भागीदारी से दो चरणों में छह लेन वाली सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस पर गति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्सप्रेसवे मानकों के अनुसार नियंत्रित पहुंच होगी।

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) के अंतर्गत जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। दस्करोई तालुका में 27 करोड़ रुपये की लागत से एक जल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है, साथ ही 23 किलोमीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन भी बिछाई गई है।

पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली इस परियोजना से एयूडीए क्षेत्र के 10 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री शेला, मणिपुर, गोधावी, साणंद और तेलव क्षेत्रों के लिए बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वह अहमदाबाद नगर निगम के अंतर्गत लॉ गार्डन और मिथाखाली क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे।

इसके अलावा थलतेज, नरनपुरा और चांदखेड़ा वार्डों में नए जल वितरण केंद्रों की स्थापना का भी शिलान्यास किया जाएगा। वह सरखेज वार्ड में एक ‘मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स’ और साबरमती तथा अहमदाबाद स्टेशनों के बीच चार लेन वाले रेलवे ओवरब्रिज के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री कलाना-छरोड़ी में टीपी योजना संख्या 139/सी, 141 और 144 के तहत 38.25 करोड़ रुपये की लागत से 24 मीटर और 30 मीटर लंबी सड़कों को चार लेन वाली सड़कों में परिवर्तित करने की आधारशिला रखेंगे। पटेल ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री गांधीनगर में 281 करोड़ रुपये की शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।’’

इन परियोजनाओं में टीपी-24 रंधेजा में दो ‘सीवेज पंपिंग स्टेशन’ का निर्माण, पेथापुर में वर्षा जल निकासी के लिए एक पाइप लाइन बिछाना और 72 करोड़ रुपये की लागत से ढोलकुवा से पंचेश्वर सर्कल तक मेट्रो रेल के समानांतर एक सड़क का निर्माण शामिल है। वह कोबा, रायसन और रांदेसन में पानी और सीवर लाइनें बिछाने और भाट-मोटेरा लिंक रोड के नवीनीकरण की आधारशिला भी रखेंगे।

प्रधानमंत्री मेहसाणा जिले के लिए 1,796 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और दो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मेहसाणा-पालनपुर रेलवे लाइन (65 किलोमीटर) का दोहरीकरण, कलोल-कडी-कटोसन लाइन (37 किलोमीटर) और बेचाराजी-रानुनज लाइन (40 किलोमीटर) का आमान परिवर्तन शामिल है। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को वह मारुति सुजुकी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ‘ई-विटारा’ के लिए अहमदाबाद के पास कंपनी के हंसलपुर संयंत्र में उत्पादन लाइन का उद्घाटन करेंगे।

