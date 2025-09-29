PPF: पीपीएफ अकाउंट्स के बारे में इन 5 बातों को नहीं जानते होंगे आप, फायदे जानकार हो जाएंगे हैरान

PPF: पीपीएफ यानी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लंबी अवधि की बचत और निवेश योजना है। इसे देश में व्यक्तियों के बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करने और सुरक्षित वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अपने ग्राहकों को कम जोखिम, उच्च ब्याज और कर-अनुकूल बचत विकल्प प्रदान करती है ताकि वे लंबी अवधि के रिटर्न के लिए अपना पैसा जमा कर सकें।

जो लोग बिना किसी विशेष हस्तक्षेप के लंबी अवधि के लिए अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, वे आमतौर पर कम जोखिम, उच्च रिटर्न और कम कर वाले निवेश विकल्पों की तलाश में पीपीएफ खाता खोलते हैं। भारत के वित्त मंत्रालय ने देश के नागरिकों को अपने बैंक खातों में जमा अपनी बचत को उचित रिटर्न वाले निवेश विकल्प में लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पीपीएफ खाता शुरू किया था।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पीपीएफ खाते पर वर्तमान में ब्याज दर 7.1% है और यह वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। हालाँकि, चूँकि यह एक सरकार समर्थित बचत योजना है, इसलिए ब्याज दर का मूल्यांकन और घोषणा तिमाही आधार पर की जाती है, और यह चालू तिमाही के मध्य में नहीं बदलेगी।

पीपीएफ के बारे में पाँच फैक्ट्स जो शायद ही लोग जानते हो...

1- तकनीकी रूप से लॉक-इन अवधि 15 वर्ष नहीं है: सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष है, जिसे बाद में खाताधारक के निर्णय पर पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

पीपीएफ खाते को पाँच-पाँच वर्षों के अंतराल पर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि ग्राहक अपनी शेष राशि निकालना न चाहे।

2- 7 वर्षों के बाद समयपूर्व निकासी की अनुमति: इस 15-वर्ष की अवधि के दौरान, लॉक-इन अवधि पूरी अवधि के लिए नहीं होती है, क्योंकि निवेश के 7वें वर्ष के बाद धनराशि आंशिक निकासी के लिए पात्र होगी।

इसलिए, खाताधारक अपना पीपीएफ खाता शुरू करने के सात साल बाद अपनी धनराशि का एक निश्चित प्रतिशत निकाल सकेंगे।

3-आप पीपीएफ पर ऋण ले सकते हैं: खाताधारक बचत योजना के तहत जमा की गई राशि पर ऋण लेने के लिए पीपीएफ खाते का लाभ उठा सकेंगे।

आधिकारिक नियमों के अनुसार, यदि खाताधारक छह साल का निवेश पूरा होने से पहले अपनी राशि निकालना चाहता है, तो वह पीपीएफ कोष पर ऋण सुविधा प्राप्त कर सकता है।

हालांकि, अगर खाताधारक अपनी पीपीएफ राशि पर ऋण लेना चाहता है, तो वह ऋण आवेदन से दो साल पहले अपनी पीपीएफ बचत में खाते की शेष राशि के केवल 25% तक ही ऋण ले सकता है। ऋण की पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 36 महीने है।

अधिकांशतः, जिन लोगों को किसी वित्तीय दायित्व के लिए अपनी राशि की आवश्यकता होती है, वे अपनी कुल बचत पर शेष राशि के 25% तक ऋण लेते हैं।

4- चूक की स्थिति में कुर्क नहीं किया जा सकता: गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार, खाताधारक द्वारा किसी भी प्रकार के ऋण या देयता चूक के संबंध में सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में जमा राशि कुर्क नहीं की जा सकती।

5- 1.5 लाख से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं: पीपीएफ बचत योजना के आधिकारिक नियमों के अनुसार, खाताधारक अपने खातों में प्रति वर्ष अधिकतम ₹1.5 लाख निवेश कर सकते हैं, जिस पर मौजूदा ब्याज दर लागू होगी।

हालांकि, अगर निवेशक अपने पीपीएफ खातों में और ज़्यादा धनराशि निवेश करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन ₹1.5 लाख प्रति वर्ष से ज़्यादा की राशि पर कोई ब्याज दर या कोई कर छूट नहीं मिलेगी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लोग कम से कम ₹500 प्रति वर्ष और अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वर्ष किश्तों में या एकमुश्त निवेश कर सकते हैं।

कौन खाता खोल सकता है?

कोई भी भारतीय नागरिक (व्यस्क) अपना पीपीएफ खाता खोल सकता है।

नाबालिग की ओर से उनके प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक भी खाता खोल सकते हैं।

संयुक्त खाता खोलने की अनुमति नहीं है।

अप्रवासी भारतीय (NRI) अब नया खाता नहीं खोल सकते हैं, लेकिन पहले से खुले खातों को परिपक्वता तक जारी रख सकते हैं।

पीपीएफ उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो कम जोखिम लेना चाहते हैं और लंबी अवधि में टैक्स-मुक्त गारंटीड रिटर्न के साथ अपनी पूंजी को सुरक्षित रूप से बढ़ाना चाहते हैं।

Web Title: PPF know these 5 things about Public Provident Fund accounts you will be surprised to know the benefits