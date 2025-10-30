पोस्ट ऑफिस की ये धांसू स्कीम, सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेस्ट, जानें कैसे मिलेगा फायदा

Post Office SCSS Scheme: हर कोई अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाता है और उसे सुरक्षित और उच्च रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए निवेश करने की योजना बनाता है। डाकघर द्वारा संचालित बचत योजनाएँ इस संबंध में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। ये बच्चों से लेकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों तक सभी को कवर करती हैं। डाकघर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना अनोखी है क्योंकि इसमें निवेश करके केवल ब्याज से ही प्रति माह ₹20,500 तक की कमाई की जा सकती है। कर लाभ भी उपलब्ध हैं।

60 वर्ष से अधिक आयु के निवासी व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से SCSS खाता खोल सकते हैं। यह एकमुश्त निवेश पर ₹20,000 से अधिक की मासिक आय की गारंटी देती है। यह सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगी और नियमित मासिक आय सुनिश्चित करेगी।

8% से अधिक ब्याज, टैक्स कटौती

यह डाकघर योजना सरकार की ओर से जमा राशि पर उत्कृष्ट ब्याज भी प्रदान करती है। जी हाँ, निवेशकों को 8.2% की वार्षिक ब्याज दर मिलती है। यह आपके निवेश पर नियमित मासिक आय सुनिश्चित करता है। खास बात यह है कि यह कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली सावधि जमा (एफडी) की तुलना में कहीं अधिक ब्याज दर प्रदान करता है। इसके अलावा, सरकार धारा 80सी के तहत किए गए 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर लाभ भी प्रदान करती है।

घर बैठे ऐसे कमाएँ 2.46 लाख रुपये

उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप 30 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश करते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर पर, इस निवेश पर आपको 2.46 लाख रुपये का वार्षिक ब्याज मिलेगा। यदि इसे मासिक रूप से विभाजित किया जाए, तो ₹20,500 की मासिक आय सुनिश्चित है। इस योजना की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पात्रता

60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।

55 से 60 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त नागरिक कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर SCSS खाता खोल सकते हैं।

50 से 60 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर SCSS खाता खोल सकते हैं।

खाता व्यक्तिगत रूप से या केवल जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है।

अनिवासी भारतीय (NRI) और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) SCSS खाता खोलने के पात्र नहीं हैं।

एससीएसएस खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आप भारतीय डाक की वेबसाइट से खाता खोलने के लिए एससीएसएस आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप एससीएसएस आवेदन पत्र डाकघर शाखा या भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। एससीएसएस खाता खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

दो पासपोर्ट आकार के फोटो

पहचान प्रमाण, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड या पासपोर्ट।

पते का प्रमाण, जैसे आधार कार्ड या टेलीफ़ोन बिल।

आयु प्रमाण, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र या वरिष्ठ नागरिक कार्ड।

सभी दस्तावेज स्व-सत्यापित होने चाहिए।

डाकघर एससीएसएस योजना के तहत खाता किसी भी नज़दीकी डाकघर शाखा में खोला जा सकता है। निवेशक इसे खोलने के बाद किसी भी समय बंद भी कर सकते हैं। हालाँकि, कुछ नियम हैं जिनके अनुसार यदि खाता खोलने के एक वर्ष से कम समय के भीतर बंद कर दिया जाता है, तो निवेश पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

अगर खाता एक वर्ष के बाद या दो वर्षों के बीच बंद किया जाता है, तो ब्याज राशि का 1.5% काटा जाएगा। इसी प्रकार, अगर खाता दो से पाँच वर्षों के बीच बंद किया जाता है, तो ब्याज राशि का 1% काटा जाएगा।

