PM Modi Varanasi Visit: 8 नवंबर को बनारस पहुंचे रहे पीएम मोदी, 4 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, देखिए शेयडूल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 7, 2025 12:11 IST2025-11-07T12:10:34+5:302025-11-07T12:11:31+5:30
PM Modi Varanasi Visit: प्रधानमंत्री चार वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। ये नयी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रेलमार्गों पर चलेंगी।
Varanasi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर आज यानी शुक्रवार को वाराणसी पहुंचेंगे। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इस दो दिवसीय दौरे के दौरान मोदी चार ‘वंदे भारत’ ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने यह बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर शुक्रवार शाम को लगभग पांच बजे विशेष विमान से बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे।
उन्होंने बताया कि उसके बाद मोदी सड़क मार्ग से बरेका जाएंगे, जहां वह रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार आठ नवंबर को सुबह आठ बजकर 15 मिनट पर प्रधानमंत्री मोदी बनारस स्टेशन से चार वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री उसके बाद हेलीकॉप्टर से बाबतपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे।
वहां से करीब सवा नौ बजे बिहार के दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री चार वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। ये नयी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रेलमार्गों पर चलेंगी। बनारस-खजुराहो वंदे भारत वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट समेत देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगी। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत की जोरदार तैयारी की जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पदाधिकारियों ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का अलग-अलग जगहों पर स्वागत किया जाएगा जिसकी तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता संत अतुलानंद बाईपास, जेपी मेहता के पास, बरेका एफसीआई गोदाम, बरेका गेट के पास प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे।