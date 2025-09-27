क्या है 'स्वदेशी' 4जी नेटवर्क? पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया, 97,000 से अधिक टावर चालू

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 4जी स्टैक का उद्घाटन किया, जो देश के दूरसंचार बुनियादी ढांचे में एक बड़ी छलांग का संकेत है।

यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब बीएसएनएल अपनी रजत जयंती मना रहा है। इससे भारत का डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे विशिष्ट देशों के समूह में प्रवेश हो गया है, जो अपने दूरसंचार उपकरण स्वयं बनाते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, "यह लॉन्च भारत की निर्भरता से आत्मविश्वास की यात्रा, रोजगार, निर्यात, राजकोषीय पुनरुद्धार और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने को दर्शाता है।"

पूर्णतः स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित 4जी नेटवर्क की शुरुआत प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप एक परिवर्तनकारी कदम है, जो डिजिटल विभाजन को पाटेगा और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाएगा।

'स्वदेशी' 4G नेटवर्क के बारे में हम क्या जानते हैं:

-नया क्लाउड-आधारित 'स्वदेशी' 4G स्टैक भविष्य के लिए तैयार और निर्बाध, 5G में अपग्रेड करने योग्य बनाया गया है।

-अधिकारियों के अनुसार, यह अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करती है कि बीएसएनएल देश भर में अगली पीढ़ी की सेवाओं को तेज़ी से शुरू कर सके, जिससे डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत की महत्वाकांक्षाओं को बल मिलेगा।

-इस लॉन्च से ओडिशा के 2,472 सहित, दूरस्थ, सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 26,700 से अधिक असंबद्ध गाँवों को कनेक्शन मिलेगा।

-बीएसएनएल के टावर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात और बिहार में फैले हुए हैं।

-4G स्टैक के साथ-साथ, प्रधानमंत्री ने 97,500 से ज़्यादा मोबाइल टावरों का भी उद्घाटन किया, जिनमें लगभग ₹37,000 करोड़ की लागत से निर्मित 92,600 4G-सक्षम साइटें शामिल हैं।

-इन नई स्थापनाओं से 20 लाख से ज़्यादा नए ग्राहकों को सेवा मिलने की उम्मीद है।

-ये टावर सौर ऊर्जा से संचालित हैं, जिससे ये भारत के सबसे बड़े हरित दूरसंचार साइटों का समूह बन गए हैं और टिकाऊ बुनियादी ढाँचे की दिशा में एक कदम आगे हैं।

-इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत निधि के माध्यम से भारत के 100 प्रतिशत 4G संतृप्ति नेटवर्क का भी अनावरण किया, जहाँ 29,000 से 30,000 गाँवों को एक मिशन-मोड परियोजना के तहत जोड़ा गया है।

