PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2023: पीएम-किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसान लाभार्थियों को 14वीं किस्त जारी, 17000 करोड़ रुपये ट्रांसफर, ऐसे करें चेक

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पीएम-किसान योजना के तहत लगभग 85 मिलियन किसान लाभार्थियों को 14वीं किस्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपये जारी किए। योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपये मिलेंगे।

राजस्थान में एक सार्वजनिक रैली के दौरान पीएम मोदी ने देश को 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) भी समर्पित किया। राजस्थान के सीकर के कार्यक्रम में लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की। यह वित्तीय सहायता किसानों को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करेगी और उनके समग्र कल्याण में योगदान देगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी। योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिये जाते हैं। सरकार चरणबद्ध तरीके से देश में खुदरा उर्वरक दुकानों को पीएम किसान समृद्धि केंद्र में परिवर्तित कर रही है। ये केंद्र किसानों को कृषि-कच्चा माल, मिट्टी परीक्षण, बीज और उर्वरक की सुविधा प्रदान करेंगे।

