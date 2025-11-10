Petrol-Diesel Prices Today: हफ्ते के पहले दिन अपडेट हो गए पेट्रोल और डीजल के दाम, चेक करें अपने शहर में कीमतें
By अंजली चौहान | Updated: November 10, 2025
Petrol-Diesel Prices Today: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित पूरे भारत में शहर-वार दरें देखें।
Petrol-Diesel Prices Today: तेल विपणन कंपनियाँ रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।
केंद्र और कई राज्य सरकारों द्वारा करों में कटौती के बाद, भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें मई 2022 से अपरिवर्तित बनी हुई हैं।
हालाँकि ये दरें तकनीकी रूप से बाज़ार से जुड़ी होती हैं, लेकिन ये उत्पाद शुल्क, आधार मूल्य निर्धारण ढाँचे और अनौपचारिक मूल्य सीमा जैसे नियामक उपायों से भी प्रभावित होती हैं।
भारत में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें
शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
एसएमएस के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें
आप एसएमएस के माध्यम से अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की नवीनतम कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक अपने शहर का कोड और उसके बाद “RSP” लिखकर 9224992249 नंबर पर मैसेज करें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर “RSP” और एचपीसीएल के ग्राहक ईंधन की मौजूदा कीमतें जानने के लिए 9222201122 पर “HP Price” भेज सकते हैं।