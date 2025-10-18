Petrol Diesel Price Today: 18 अक्टूबर को सभी शहरों में ईंधन के दाम जारी, फटाफट करें चेक
By अंजली चौहान | Updated: October 18, 2025 07:51 IST2025-10-18T07:43:10+5:302025-10-18T07:51:30+5:30
Petrol Diesel Price Today: अगर बाज़ार में ईंधन की मांग बढ़ती है, तो कीमतें भी बढ़ जाती हैं। त्योहारों, गर्मी या सर्दी के मौसम में ईंधन की खपत ख़ास तौर पर ज़्यादा होती है।
Petrol Diesel Price Today: रोज़मर्रा के खर्चों को सीधे प्रभावित करने वाले पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें देश की तेल विपणन कंपनियाँ (OMC) हर सुबह 6 बजे अपडेट करती हैं। ये कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये की विनिमय दर के अनुसार बदलती रहती हैं।
नई दिल्ली से बेंगलुरु तक, आज, 18 अक्टूबर, 2025 के लिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें इस प्रकार हैं:
प्रमुख महानगरों और राजधानियों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें
शहर पेट्रोल की कीमत (₹/लीटर)डीजल की कीमत (₹/लीटर)
दिल्ली₹94.77₹87.67
मुंबई₹103.50₹90.03
चेन्नई₹100.90₹92.49
कोलकाता₹105.41₹90.76
बेंगलुरु₹102.92₹90.99
हैदराबाद₹107.46₹95.70
लखनऊ₹94.69₹87.81
जयपुर₹104.72₹90.21
भोपाल₹106.20₹91.60
पटना₹105.58₹91.81
चंडीगढ़₹94.30₹82.45
भुवनेश्वर₹101.16₹92.74
रांची₹98.70₹93.45
शिमला₹95.01₹86.91
श्रीनगर₹96.58₹83.41
नोएडा ₹94.69 ₹87.89
गुरुग्राम ₹95.95 ₹88.40
पुणे ₹103.50 ₹90.49
अहमदाबाद ₹94.95 ₹90.63
देहरादून ₹93.50 ₹88.34
कृपया ध्यान दें कि ईंधन की कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और रुपये-डॉलर विनिमय दर के आधार पर बदलती रहती हैं, और इनमें राज्य कर (वैट) तथा माल ढुलाई की लागत के कारण भिन्नता पाई जाती है। आपके शहर या पेट्रोल पंप पर सटीक कीमत थोड़ी अलग हो सकती है।
पिछले दो वर्षों से कीमतें स्थिर हैं
मई 2022 से, केंद्र सरकार और कई राज्यों द्वारा करों में कटौती के बाद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव होता रहता है, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रही हैं।