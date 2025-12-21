Petrol, Diesel Price Today: आज के ईंधन के दाम: दिल्ली, मुंबई से लेकर पटना तक; जानें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

Petrol, Diesel Price Today: 21 दिसंबर को भारत में फ्यूल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जिससे लगातार महंगाई की चिंताओं के बीच उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली। आज पेट्रोल,डीजल की कीमत की कीमत सभी स्थिर बनी हुई हैं, जो पिछले कुछ महीनों से देखी जा रही कीमतों में स्थिरता के ट्रेंड को जारी रखे हुए है।

आज की तारीख में, भारत में पेट्रोल की कीमत ₹103.54 प्रति लीटर है, जो शनिवार से अपरिवर्तित है। पिछले एक महीने में, पेट्रोल की कीमतों में बहुत कम उतार-चढ़ाव देखा गया है, जो ₹103.50 से ₹103.54 प्रति लीटर की एक छोटी रेंज में रहा है।

हालांकि पेट्रोल की बेस कीमत रोज़ाना रिवाइज की जाती है, लेकिन राज्य-स्तरीय VAT और लोकल टैक्स में अंतर के कारण पूरे भारत में पेट्रोल की कीमतें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं। रोज़ाना फ्यूल रेट में बदलाव ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज में उतार-चढ़ाव, खासकर रुपया-डॉलर रेट से भी प्रभावित होता है।

प्रमुख मेट्रो शहरों में पेट्रोल की कीमतें

दिल्ली ₹94.77, कोलकाता ₹105.41, मुंबई ₹103.54, चेन्नई ₹100.80, गुरुग्राम ₹95.65, नोएडा ₹95.12, बेंगलुरु ₹102.92, हैदराबाद ₹107.46, तिरुवनंतपुरम ₹107.48

भारत में आज डीजल की कीमत

भारत में आज डीजल की कीमत ₹90.03 प्रति लीटर है, जो कल से अपरिवर्तित है। डीजल की कीमतें पिछले 12 महीनों से स्थिर बनी हुई हैं, जो 21 दिसंबर, 2024 से उसी स्तर पर हैं। रोज़ाना प्राइसिंग मैकेनिज्म के बावजूद, भारत में डीजल की कीमतें क्षेत्रीय टैक्स के कारण राज्यों में अलग-अलग होती हैं, भले ही मुख्य प्राइसिंग फॉर्मूला पूरे देश में एक समान हो।

प्रमुख भारतीय शहरों में डीजल की कीमतें

दिल्ली ₹87.67,कोलकाता ₹92.02 , मुंबई ₹90.03, चेन्नई ₹92.39, गुरुग्राम ₹88.10, नोएडा ₹88.29 ,बेंगलुरु ₹90.99, हैदराबाद ₹95.70, तिरुवनंतपुरम ₹96.48

SMS से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर्स शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के कस्टमर्स 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के कस्टमर्स मौजूदा फ्यूल की कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।

Web Title: Petrol diesel prices today 21 December 2025 in India Check city-wise rates now