Petrol Diesel Price Today: टंकी फुल कराने से पहले चेक करें तेल के दाम, नई कीमतों की पूरी लिस्ट यहां

Petrol Diesel Price Today: भारतीय तेल विपणन कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, इन्हें ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। यह रोजाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सटीक ईंधन कीमतें मिलें।

भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

SMS के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के जरिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर "HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।

