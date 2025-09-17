Petrol-Diesel Price Today: 17 सितंबर की सुबह जारी हो गए ईंधन के नए दाम, घर से निकलने से पहले करों चेक

Petrol-Diesel Price Today: घर से निकलने से पहले ईंधन की कीमतों की जांच करना एक समझदारी भरा कदम है, खासकर जब कीमतें हर दिन बदलती हैं। आइए, जानते हैं कि भारत में ईंधन के दाम कौन अपडेट करता है, आप इसे कहां और कैसे देख सकते हैं और 17 सितंबर 2025 की सुबह के दाम क्या हैं।

ईंधन के दाम कौन अपडेट करता है?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकार द्वारा तय नहीं की जातीं, बल्कि यह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) शामिल हैं।

यह कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे कीमतों की समीक्षा करती हैं और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर उन्हें अपडेट करती हैं। इस प्रक्रिया को डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग कहा जाता है, जिसे जून 2017 में लागू किया गया था। इस प्रणाली से पहले, कीमतों को हर 15 दिन में संशोधित किया जाता था।

17 सितंबर 2025 के पेट्रोल और डीजल के दाम

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

ईंधन के दाम कहां और कैसे देखें?

ईंधन की कीमतों को जांचने के कई आसान तरीके हैं, जिससे आप घर बैठे ही अपने शहर के दाम पता कर सकते हैं:

एसएमएस (SMS) के माध्यम से: आप अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को एक विशेष कोड के साथ एसएमएस भेजकर अपने शहर के दाम जान सकते हैं:

इंडियन ऑयल (IOCL): अपने शहर के कोड के साथ "RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें।

भारत पेट्रोलियम (BPCL): "RSP" लिखकर 9223112222 पर भेजें।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): "HPPrice" लिखकर 9222201122 पर भेजें।

मोबाइल ऐप्स: प्रमुख ऑयल कंपनियों के आधिकारिक मोबाइल ऐप्स (जैसे इंडियनऑयल वन) पर आप आसानी से कीमतों की जांच कर सकते हैं। ये ऐप्स आपको आपके वर्तमान स्थान के अनुसार निकटतम पेट्रोल पंपों की कीमतों की जानकारी भी देते हैं।

वेबसाइट्स: प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) की वेबसाइट्स पर भी आप ईंधन की दैनिक कीमतों की जानकारी पा सकते हैं।

समाचार पोर्टल्स और ऐप्स: कई समाचार वेबसाइटें और ऐप्स भी दैनिक आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं। ये एक ही जगह पर विभिन्न शहरों के दाम देखने का एक आसान तरीका हैं।

Web Title: Petrol Diesel Price update on 17 September 2025 in major Indian cities