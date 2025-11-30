Petrol-Diesel Price Today: 30 नवंबर को सभी शहरों में अपडेट हुए ईंधन के दाम, फटाफट करें चेक
By अंजली चौहान | Updated: November 30, 2025 08:24 IST2025-11-30T08:24:43+5:302025-11-30T08:24:59+5:30
Petrol-Diesel Price Today: सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्स रिटेल फ्यूल की कीमतों का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। टैक्स रेट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं, जिससे इलाकों में कीमतों में अंतर होता है।
Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतें उन सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने आज के लिए नई ईंधन दरें जारी कर दी हैं। जो उन्हें दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार-चढ़ाव के हिसाब से बदलती हैं। यह रोज़ाना बदलाव ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है और यह पक्का करता है कि ग्राहकों को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।
आइए जानें कि आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या हैं।
भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत
शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
SMS से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें
आप SMS से अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की लेटेस्ट कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर शहर का कोड लिखकर “RSP” लिखकर 9224992249 पर भेज सकते हैं। BPCL के कस्टमर 9223112222 पर “RSP” भेज सकते हैं, और HPCL के कस्टमर अभी के फ्यूल प्राइस जानने के लिए 9222201122 पर “HP Price” भेज सकते हैं।