Petrol-Diesel Price Today: 5 सितंबर को जारी हो गए पेट्रोल और डीजल के दाम, फटाफट करें चेक
By अंजली चौहान | Updated: September 5, 2025 08:07 IST2025-09-05T08:06:23+5:302025-09-05T08:07:05+5:30
Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल को उपयोगी ईंधन में बदलने की लागत खुदरा कीमतों को प्रभावित करती है। ये लागत कच्चे तेल की गुणवत्ता और रिफाइनरी की दक्षता के आधार पर उतार-चढ़ाव कर सकती है।
Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।
केंद्र और कई राज्य सरकारों द्वारा करों में कटौती के बाद, भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें मई 2022 से अपरिवर्तित बनी हुई हैं।
भारत में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें
शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीज़ल (₹/लीटर)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
एसएमएस के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें
आप एसएमएस के माध्यम से अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की नवीनतम कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक अपने शहर का कोड और उसके बाद “RSP” लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक “RSP” लिखकर 9223112222 पर भेज सकते हैं, और एचपीसीएल के ग्राहक वर्तमान ईंधन कीमतें जानने के लिए “HP Price” लिखकर 9222201122 पर भेज सकते हैं।