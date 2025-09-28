Petrol-Diesel Price Today: आज क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम? कहां सस्ता कहां महंगा हुआ ईंधन, जानें

September 28, 2025

Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ भारत में रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो वैश्विक कच्चे तेल के रुझान को दर्शाती हैं। शहर-वार कीमतें करों और माँग के अनुसार बदलती रहती हैं।

Petrol-Diesel Price Today: 28 सितंबर, 2025 को तेल विपणन कंपनियाँ रोजाना की तरह ही आज भी तेल की कीमतें जारी कर चुकी हैं। तेल विपणन कंपनियाँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को नवीनतम और सटीक ईंधन कीमतों तक पहुँच प्राप्त हो।

28 सितंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतें:

शहर     पेट्रोल (₹/लीटर)    डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50

एसएमएस के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप एसएमएस के माध्यम से अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की नवीनतम कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक अपने शहर का कोड और उसके बाद “RSP” लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक “RSP” लिखकर 9223112222 पर भेज सकते हैं, और एचपीसीएल के ग्राहक वर्तमान ईंधन कीमतें जानने के लिए “HP Price” लिखकर 9222201122 पर भेज सकते हैं।
 

