Petrol Diesel Price Today: फ्यूल का मीटर! 6 बजे पर जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, आपकी जेब पर क्या होगा असर?

Petrol Diesel Price Today: OMCs रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो उन्हें दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार-चढ़ाव के हिसाब से बदलती हैं। यह रोज़ाना बदलाव ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है और यह पक्का करता है कि ग्राहकों को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।

18 नवंबर को शहर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम देखें:

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

पिछले दो सालों से कीमतें स्थिर क्यों हैं?

केंद्र सरकार और कई राज्यों द्वारा टैक्स में कटौती के बाद, मई 2022 से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर हो रही हैं। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव होता रहता है, भारतीय कंज्यूमर्स के लिए कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हैं।

SMS से अपने शहर में कीमतें कैसे चेक करें?

अगर आप मोबाइल से फ्यूल की कीमतें चेक करना चाहते हैं, तो प्रोसेस आसान है:

इंडियन ऑयल कस्टमर्स: अपना सिटी कोड टाइप करें और इसे “RSP” के साथ 9224992249 पर भेजें।

BPCL कस्टमर्स: 9223112222 पर “RSP” टेक्स्ट करें।

HPCL कस्टमर्स: 9222201122 पर “HP Price” टेक्स्ट करें।

Web Title: Petrol Diesel Price Today released at 6 am What will be impact on your pocket on 18 november