Petrol-Diesel Price Today: क्या है आज ईंधन के दाम? जानिए आपके शहर में किस भाव में मिल रहा तेल

Petrol-Diesel Price Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में होने वाले बदलावों के हिसाब से होती हैं। इस रोज़ाना के बदलाव से पारदर्शिता बनी रहती है और यह पक्का होता है कि कंज्यूमर्स को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

SMS के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के जरिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।

