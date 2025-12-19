Petrol Diesel Price Today: तेल कंपनियों ने जारी किए ईंधन के नए दाम, यहाँ देखें ताजा लिस्ट

Petrol Diesel Price Today: सरकारी तेल कंपनियों ने आज, 19 दिसंबर के लिए देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट कर दी हैं। कई शहरों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, जबकि कुछ शहरों में कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें रोज़ाना जारी की जाती हैं। ये कीमतें रोज सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं।

तो, अगर आप अपनी कार का टैंक भरवाने जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें पता कर लें। आइए जानते हैं आज के लेटेस्ट रेट्स...

पेट्रोल-डीजल की कीमत आज

सरकारी तेल कंपनियों ने आज 19 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल लगभग ₹94.72/लीटर और डीजल ₹87.62/लीटर के आसपास बिक रहा है।

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) दिल्ली 94.72 87.62 मुंबई 104.21 92.15 जयपुर 104.72 90.21 लखनऊ 94.69 87.80 अहमदाबाद 94.49 90.17 कोलकाता 103.94 90.76 बेंगलुरु 102.92 89.02 हैदराबाद 107.46 95.70 चेन्नई 100.75 92.34 पुणे



104.04 90.57 चंडीगढ़ 94.30 82.45

पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ाना क्यों अपडेट होती हैं?

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव कई बातों पर निर्भर करता है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें, रुपये-डॉलर एक्सचेंज रेट और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स कुछ ज़रूरी बातें हैं। अगर डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत कम होती है, तो पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है।

ऑनलाइन पेट्रोल और डीजल की कीमतें चेक करें

आप घर बैठे आराम से अपने शहर के पेट्रोल और डीजल के रेट (भारत में आज पेट्रोल और डीजल का रेट) तुरंत चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में पेट्रोल या डीजल की लेटेस्ट कीमतें जानना चाहते हैं, तो इसके कई आसान तरीके हैं। आप सरकारी तेल कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट्स: इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर जाकर लेटेस्ट रेट्स चेक कर सकते हैं।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) वेबसाइट: https://iocl.com/

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) वेबसाइट: https://www.bharatpetroleum.in/

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वेबसाइट: https://www.hindustanpetroleum.com/

SMS से पेट्रोल या डीजल की लेटेस्ट कीमतें जानें

इंडियन ऑयल (IOCL) के ग्राहक RSP City Code टाइप करके 9224992249 पर भेज सकते हैं।

भारत पेट्रोलियम (BPCL) के ग्राहक RSP टाइप करके 9223112222 पर भेज सकते हैं।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के ग्राहक HP Price टाइप करके 9222201122 पर भेज सकते हैं।

Web Title: Petrol Diesel Price Today On 19 December 2025 Oil companies have released new fuel prices see latest list here