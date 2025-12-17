Petrol, Diesel Price Today: सुबह-सुबह जारी हो गए तेल के नए दाम, जल्दी से करें चेक

Petrol, Diesel Price Today: हर दिन की तरह, 17 दिसंबर के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नवीनतम खुदरा मूल्य जारी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और रुपये-डॉलर की विनिमय दर का सीधा असर इन घरेलू कीमतों पर पड़ता है, जो हर सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं।

यह रोजाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

पेट्रोल और डीजल की दरों के पीछे मुख्य कारण

कच्चे तेल की कीमतें: ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतें फ्यूल की कीमतों का मुख्य कारण हैं, क्योंकि कच्चा तेल पेट्रोल और डीजल उत्पादन में मुख्य इनपुट है।

टैक्स: केंद्र और राज्य-स्तरीय टैक्स खुदरा ईंधन कीमतों का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। टैक्स दरें राज्यों में अलग-अलग होती हैं, जिससे क्षेत्रीय कीमतों में अंतर होता है।

विनिमय दर: चूंकि भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य ईंधन की लागत को काफी प्रभावित करता है। कमजोर रुपया आमतौर पर ऊंची कीमतों में बदल जाता है।

रिफाइनिंग लागत: कच्चे तेल को इस्तेमाल करने योग्य ईंधन में बदलने की लागत खुदरा कीमतों को प्रभावित करती है। ये लागतें कच्चे तेल की गुणवत्ता और रिफाइनरी दक्षता के आधार पर घट-बढ़ सकती हैं।

मांग-आपूर्ति की गतिशीलता: बाजार की मांग भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करती है। अधिक मांग कीमतों को बढ़ा सकती है क्योंकि आपूर्ति खपत के रुझानों के अनुसार समायोजित होती है।

SMS के जरिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के जरिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।

Web Title: Petrol Diesel Price Today In India On 17 December 2025