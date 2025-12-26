Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली से मुंबई तक, जानें आज 26 दिसंबर को पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव
By अंजली चौहान | Updated: December 26, 2025 07:55 IST2025-12-26T07:53:43+5:302025-12-26T07:55:33+5:30
Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित पूरे भारत में शहर के हिसाब से रेट चेक करें।
Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अपडेट करती हैं, उन्हें ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट करती हैं। यह रोज़ाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें
शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीज़ल (₹/लीटर)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
SMS के जरिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें
आप SMS के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा फ्यूल कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।