Petrol-Diesel Price Today: 8 अक्टूबर को क्या ईंधन की कीमतों में आया बदलाव? फटाफट करें चेक

Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें, जो रोज़मर्रा के खर्चों को सीधे प्रभावित करती हैं, देश की तेल विपणन कंपनियों (OMC) द्वारा रोज़ाना सुबह 6 बजे घोषित की जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये की विनिमय दर में बदलाव के आधार पर दरों में संशोधन किया जाता है। वर्तमान में किस शहर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें सबसे कम हैं? हालाँकि, GST कटौती का पेट्रोलियम उत्पादों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

8 अक्टूबर को, भारत का ईंधन बाजार लगभग अपरिवर्तित रहा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹103.50 प्रति लीटर थी, जबकि डीज़ल ₹92.02 प्रति लीटर बिका।

किस शहर में सबसे कम कीमत है?

आज, मुंबई में तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि देखी गई, पेट्रोल ₹103.50 और डीज़ल ₹90.03 पर है। बेंगलुरु में, पेट्रोल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जबकि डीज़ल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई। चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत सबसे कम ₹94.30 प्रति लीटर है, जबकि दिल्ली में यह ₹94.77 प्रति लीटर है। डीज़ल भी चंडीगढ़ में सबसे सस्ता ₹82.45 प्रति लीटर है, जो सभी प्रमुख शहरों में सबसे कम है। गुड़गांव में पेट्रोल की कीमत ₹95.18 और डीज़ल की कीमत ₹87.65 प्रति लीटर है।

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.77 87.67

मुंबई 103.50 90.03

कोलकाता 105.41 92.02

चेन्नई 100.90 92.48

अहमदाबाद 94.70 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

नोएडा 94.66 87.75

नासिक 95.50 87.75



भारत में पेट्रोल और डीज़ल के नवीनतम दाम चेक करने के लिए कई तरीके हैं।

1. मोबाइल ऐप्स (Mobile Apps)

सरकारी तेल कंपनियों के अपने मोबाइल एप्लिकेशन हैं, जिन पर आप आसानी से अपने शहर की कीमतें देख सकते हैं:

इंडियन ऑयल (IOCL): Fuel@IOC या IndianOil ONE ऐप।

भारत पेट्रोलियम (BPCL): Smart Drive ऐप।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): My HPCL ऐप।

2. एसएमएस (SMS) के माध्यम से

आप अपने शहर के कोड के साथ एक एसएमएस भेजकर भी नवीनतम दाम जान सकते हैं। आपको अपनी तेल कंपनी के अनुसार दिए गए फॉर्मेट में मैसेज भेजना होगा:

तेल कंपनी मैसेज फॉर्मेट भेजने का नंबर

इंडियन ऑयल (IOCL) RSP <शहर का कोड> 9224992249

भारत पेट्रोलियम (BPCL) RSP <शहर का कोड> 9223112222

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) HPPRICE <शहर का कोड> 9222201122

Web Title: Petrol-Diesel Price Today Did fuel prices change on October 8 2025 Check quickly