Petrol-Diesel Price Today: 18 दिसंबर की सुबह चेक करें ईंधन के ताजा दाम, जानें जेब पर कितना पड़ेगा असर
By अंजली चौहान | Updated: December 18, 2025 08:19 IST2025-12-18T08:18:43+5:302025-12-18T08:19:33+5:30
Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल को इस्तेमाल करने लायक ईंधन में बदलने की लागत खुदरा कीमतों को प्रभावित करती है। ये लागत कच्चे तेल की गुणवत्ता और रिफाइनरी की दक्षता के आधार पर घट-बढ़ सकती है।
Petrol-Diesel Price Today: 18 दिसंबर, 2025 को OMC ने सुबह-सुबह पेट्रोल और डीजल के नए दाम घोषित कर दिए हैं। OMC कीमतों को ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट करती हैं। यह रोजाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।
भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
SMS के जरिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें
आप SMS के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" टेक्स्ट कर सकते हैं।