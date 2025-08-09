Petrol-Diesel Price Today: रक्षाबंधन के दिन क्या हैं पेट्रोल और डीजल के दाम? घर से निकलने से पहले करें चेक

Petrol-Diesel Price Today: यहां 9 अगस्त, 2025 को भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें दी गई हैं। ये कीमतें सुबह 6 बजे तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा अपडेट की जाती हैं और इनमें परिवर्तन संभव है। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।

भारत में शहरों के पेट्रोल और डीजल के दाम

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

यहां उन प्रमुख कारकों का विवरण दिया गया है जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को प्रभावित करते हैं:

कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें: भारत अपनी तेल ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें सीधे तौर पर घरेलू कीमतों को प्रभावित करती हैं। वैश्विक बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, जो भू-राजनीतिक तनाव, मांग-आपूर्ति, और उत्पादन नीतियों जैसे कारकों पर निर्भर करता है, भारत में ईंधन की लागत को सीधे प्रभावित करता है।

रुपया-डॉलर विनिमय दर: कच्चे तेल का व्यापार अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अमेरिकी डॉलर में होता है। यदि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है, तो भारत को समान मात्रा में कच्चा तेल खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत, रुपए के मज़बूत होने पर कीमतें कम हो सकती हैं।

केंद्रीय और राज्य कर: पेट्रोल और डीज़ल की अंतिम खुदरा कीमत का एक बड़ा हिस्सा करों से बना होता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty): केंद्र सरकार एक निश्चित दर पर उत्पाद शुल्क लगाती है, जो पूरे देश में एक समान होता है।

मूल्य वर्धित कर (VAT): राज्य सरकारें अपने हिसाब से वैट लगाती हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। यही कारण है कि देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में अंतर होता है।

परिवहन और रिफाइनिंग लागत: कच्चे तेल को रिफाइनरियों तक लाने और फिर उससे पेट्रोल और डीज़ल बनाने में आने वाली लागत भी कीमत में शामिल होती है। इसमें रिफाइनिंग शुल्क और माल ढुलाई शुल्क भी शामिल हैं।

डीलर कमीशन: पेट्रोल पंप मालिक (डीलरों) को दिया जाने वाला कमीशन भी ईंधन की अंतिम कीमत का एक हिस्सा होता है। यह कमीशन विभिन्न लागतों और उनके मुनाफे को कवर करता है।

इन सभी कारकों को मिलाकर, तेल विपणन कंपनियाँ रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को निर्धारित करती हैं।

एसएमएस के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप एसएमएस के माध्यम से अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की नवीनतम कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक 9222201122 पर "HP Price" लिखकर वर्तमान ईंधन कीमतें प्राप्त कर सकते हैं।

