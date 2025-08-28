Petrol-Diesel Price Today: अपडेट हो गई ईंधन की नई कीमतें, टंकी फुल कराने से पहले चेक करें दाम

Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित पूरे भारत में शहर-वार दरें देखें।

Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।

28 अगस्त को पेट्रोल और डीजल की कीमतें:

शहर    पेट्रोल (₹/लीटर)   डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली    94.72    87.62
मुंबई     104.21   92.15
कोलकाता   103.94   90.76
चेन्नई    100.75    92.34
अहमदाबाद    94.49   90.17
बेंगलुरु   102.92   89.02
हैदराबाद   107.46   95.70
जयपुर    104.72   90.21
लखनऊ   94.69   87.80
पुणे   104.04   90.57
चंडीगढ़    94.30   82.45
इंदौर   106.48   91.88
पटना   105.58   93.80
सूरत   95.00   89.00
नासिक   95.50   89.50

एसएमएस के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप एसएमएस के जरिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक 9222201122 पर "HP Price" लिखकर वर्तमान ईंधन कीमतें प्राप्त कर सकते हैं।

