Petrol, Diesel Price Today: दिल्ली, नोएडा और मुंबई में आज किस रेट में मिल रहा ईंधन? यहां जानिए लेटेस्ट रेट

Petrol, Diesel Price Today: 23 अगस्त, 2025 को तेल विपणन कंपनियों ने सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। रोजाना की तरह आज भी कंपनियों ने वैश्विक बाजार में आए उतार-चढ़ाव के आधार पर देश में कीमतों का संशोधन किया है। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।

23 अगस्त, 2025 को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार हैं

पेट्रोल की कीमतें (₹ प्रति लीटर):

दिल्ली: ₹94.77

मुंबई: ₹103.50

कोलकाता: ₹105.41

चेन्नई: ₹100.80

बेंगलुरु: ₹102.92

हैदराबाद: ₹107.46

पटना: ₹105.53

डीजल की कीमतें

दिल्ली: ₹87.67

मुंबई: ₹90.03

कोलकाता: ₹92.02

चेन्नई: ₹92.39

बेंगलुरु: ₹90.99

हैदराबाद: ₹95.70

पटना: ₹91.77

लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69, डीजल ₹87.72

नोएडा: पेट्रोल ₹94.77, डीज़ल ₹87.67

अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.65, डीज़ल ₹90.14

पुणे: पेट्रोल ₹104.23, डीज़ल ₹90.75

आप कई तरीकों से अपने शहर में ईंधन (पेट्रोल और डीज़ल) की कीमतें पता कर सकते हैं। ये कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं, इसलिए सबसे सटीक जानकारी के लिए उसी दिन जांच करना सबसे अच्छा होता है।

1. तेल कंपनियों के मोबाइल ऐप्स

भारत की प्रमुख तेल विपणन कंपनियाँ (जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) अपने मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ईंधन की कीमतों की जानकारी प्रदान करती हैं।

इंडियन ऑयल: Fuel@IOC ऐप

भारत पेट्रोलियम: SmartDrive ऐप

हिंदुस्तान पेट्रोलियम: My HPCL ऐप

2. एसएमएस सेवा

आप अपनी तेल कंपनी को एक छोटा सा मैसेज भेजकर भी कीमत जान सकते हैं। आपको बस एक विशिष्ट नंबर पर एक खास फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा।

इंडियन ऑयल (Indian Oil):

फ़ॉर्मेट: RSP डीलर कोड

भेजें: 92249 92249 पर

भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum):

फ़ॉर्मेट: RSP डीलर कोड

भेजें: 92231 12222 पर

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum):

फ़ॉर्मेट: HPPRICE डीलर कोड

भेजें: 92222 01122 पर

अपने पेट्रोल पंप का डीलर कोड आपको उसी पंप पर आसानी से मिल जाएगा।

3. तेल कंपनियों की वेबसाइटें

आप सीधे तेल कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं। वे अक्सर अपनी वेबसाइट पर एक 'पंप लोकेटर' या 'ईंधन मूल्य' अनुभाग प्रदान करते हैं जहाँ आप शहर का नाम डालकर कीमतें जान सकते हैं।

4. समाचार और वित्तीय वेबसाइटें

कई प्रमुख समाचार चैनल और वित्तीय वेबसाइटें भी रोज़ाना अपडेट की गई ईंधन कीमतों को प्रकाशित करती हैं। आप गूगल पर "आज का पेट्रोल और डीज़ल का रेट" खोजकर भी ये जानकारी पा सकते हैं।

यह ध्यान रखें कि कीमतें एक ही शहर के अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर थोड़ी अलग हो सकती हैं, इसलिए सबसे सटीक कीमत जानने के लिए अपने नज़दीकी पेट्रोल पंप का डीलर कोड इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है।

