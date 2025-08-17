Petrol-Diesel Price Today: संडे को बना रहे घूमने का प्लान, बदल गए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम; यहां करें चेक

Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।

17 अगस्त को शहरवार पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

1. ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप्स:

कई समाचार और वित्तीय वेबसाइटें, जैसे कि NDTV, CarDekho, AajTak, ABP News, और Live Hindustan, अपने पोर्टल पर रोज़ाना अपडेट की गई पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रदान करती हैं।

ये वेबसाइटें अक्सर एक विशेष पृष्ठ रखती हैं जहाँ आप अपने शहर या राज्य का चयन करके सटीक मूल्य देख सकते हैं।

2. SMS सेवा:

प्रमुख तेल विपणन कंपनियां (जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) SMS के माध्यम से ईंधन की कीमतों की जानकारी देती हैं।

इंडियन ऑयल (IOCL): अपने शहर के कोड के साथ "RSP" टाइप करके 9224992249 पर भेजें।

भारत पेट्रोलियम (BPCL): "RSP" के साथ अपने शहर का कोड लिखकर 9223112222 पर भेजें।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): "HPPRICE" के साथ अपने शहर का कोड लिखकर 9222201122 पर भेजें।

3. मोबाइल ऐप्स:

तेल कंपनियों ने ग्राहकों के लिए अपने स्वयं के मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल के लिए Fuel@IOC, भारत पेट्रोलियम के लिए Smart Drive (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए My HPCL। इन ऐप्स के माध्यम से आप अपने शहर में ईंधन की कीमतों की जाँच कर सकते हैं।

