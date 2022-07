Petrol-Diesel: आम जनता को राहत, पेट्रोल के दाम 5 रुपए घटे, डीजल 3 रुपए सस्ता, शिंदे सरकार ने किया ऐलान

Highlights कृषि और परिवहन क्षेत्रों में अधिक खपत इसकी वजह है। पेट्रोल की बिक्री जून में 28 लाख टन रही जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है। जून, 2020 की तुलना में पेट्रोल की खपत 36.7 फीसदी और जून, 2019 की तुलना में 16.5 प्रतिशत अधिक रही है।

मुंबईः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहत भरी खबर दी है। सरकार पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को क्रमशः पांच रुपये और तीन रुपये प्रति लीटर कम करेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे औप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा था कि जल्द ही वैट को कम किया जाएगा।

राज्य में सत्ता में आई एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। आज की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये कर कम करने का फैसला किया है। नतीजतन, राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 5 रुपये और 3 रुपये की कमी आएगी।

The price of petrol & diesel reduced by Rs 5 per litre & Rs 3 per litre respectively: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/7f0EvMrUQI